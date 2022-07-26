Двухэтажный туристический поезд «Поморский вояж» проедет по Русскому Северу

Новый туристический поезд «Поморский вояж» отправился в пилотный рейс из Москвы. Двухэтажный состав за неделю проедет семь городов Русского Севера.

Туристы успеют осмотреть достопримечательности, шедевры деревянного зодчества и старинные храмы Костромы, Великого Устюга, Архангельска, Кеми, Петрозаводска, Сортавалы и Выборга. Путешествие пройдет в формате «поезд — отель», когда день полностью посвящен экскурсиям, а ночью туристы возвращаются в поезд.

«Это тестовая поездка, она не была запланирована. В связи с тем, что сегодня внутренний туризм набирает большую популярность, мы экспериментируем и вводим новые маршруты. По итогам этой поездки мы получим обратную связь от пассажиров и примем решение о включении данного поезда в регулярный график курсирования», — сообщил заместитель генерального директора Федеральной пассажирской компании Денис Гучинский.

Двухэтажный состав включает спальные и вагоны купе нового модельного ряда, а также вагон-ресторан. Они оснащены индивидуальными кондиционерами, имеют увеличенные пространства на втором этаже, розетки, душевые кабины и беспроводные зарядные устройства. В Москву «Поморский вояж» вернется 1 августа.