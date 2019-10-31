Двухэтажное здание горит на площади 2 тыс. кв. м. в Бурятии. Видео

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте ЧП работает 16 единиц техники и 43 человека. Данных о пострадавших пока не поступало. В здании находился только сторож, который смог своевременно эвакуироваться. Видео с места опубликовал Пятый канал.

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Здание находится в поселке Нижний Саянтуй в Тарбагатайском районе. На крыше административного здания вспыхнула крыша. Причины возгорания пока выясняются.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Японии загорелся древний замок Сюри в префектуре Окинава, занесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.