Двойные тесты на ковид попросили отменить для туристов в России

Главу оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяну Голикову попросили отменить для туристов двойное прохождение ПЦР-теста по возвращении в страну. С такой инициативой выступила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Просим вас в целях уменьшения финансовой нагрузки на граждан Российской Федерации, возвращающихся с отдыха из зарубежных стран, рассмотреть возможность оставить для путешественников сдачу только одного ПЦР-теста», — привело РИА «Новости» цитату из обращения АТОР.

Также главе оперштаба предложили освободить от сдачи анализов туристов, прошедших вакцинацию от коронавируса. В ассоциации отметили, что за один стандартный тест в Москве и Петербурге приходится отдавать до 2,55 тысячи рублей. Цена срочного анализа может доходить до 3,24 тысячи рублей. При этом первый ПЦР-тест нужно сдать в течение трех дней после приезда, а второй — в течение пяти дней.

«У многих жителей субъектов Российской Федерации, осуществляющих перелет на отдых в зарубежные страны с пересадкой на рейсы в Москве или Петербурге, отсутствует возможность сделать два теста с соблюдением всех необходимых правил, включая самоизоляцию», — подчеркнули в АТОР.

В ассоциации добавили, что ограничение авиасообщения с Турцией привело к росту стоимости путевок по другим направлениям. Сдача двух тестов на коронавирус существенно влияет на общий ценник путешествия.