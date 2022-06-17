Двойной кешбэк за туры на Дальний Восток запустят в августе

Россияне смогут получить повышенный кешбэк за поездки на Дальний Восток уже с августа 2022 года, когда стартует осенний этап программы. Об этом на ПМЭФ рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова, написало РИА «Новости».

Отправиться в путешествие на Дальний Восток россияне смогут с 1 октября и до конца 2022 года. По программе кешбэка вернут 40% от стоимости тура, но не более 40 тысяч рублей.

«Продажи ориентировочно начнутся в августе», — сообщила глава Ростуризма.

На остальные туры по стране останется обычный кешбэк в размере 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей.

Увеличить кешбэк для поездок на Дальний Восток вдвое в апреле поручил президент РФ Владимир Путин.

Программу туристического кешбэка запустили в 2020 году. Акция охватывает все регионы, ее распространили на поездки от двух ночей. Оплатить тур нужно картой «Мир», и в течение пяти дней на нее вернут часть стоимости. Ограничений количества путешествий нет.