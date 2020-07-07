07 июля 2020, 17:02
Дубай начал принимать иностранных туристов
Дубай начал принимать туристов из других стран. Перед прибытием в город необходимо выполнить несколько обязательных условий, сообщила Газета.ru со ссылкой на Associated Press.
Так, гости Арабских Эмиратов должны будут за 96 часов сдать тест на коронавирус и предъявить результаты анализа при посадке на самолет. Если пассажир не выполнит эти условия, его протестируют после прибытия в страну. Пока результаты не будут готовы, человека поместят в изоляцию.
Помимо прочего, турист обязан иметь при себе полис страхования выезжающего за рубеж. Документ должен предполагать покрытие возможности инфицирования COVID-19. В альтернативном случае у гостя может быть заявление, в котором указано, что расходы на лечение и обеспечение самоизоляции он оплатит самостоятельно.