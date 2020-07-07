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    07 июля 2020, 17:02

    Дубай начал принимать иностранных туристов

    Полина Петрова

    Дубай начал принимать туристов из других стран. Перед прибытием в город необходимо выполнить несколько обязательных условий, сообщила Газета.ru со ссылкой на Associated Press.
    Дубай начал принимать иностранных туристов

    Так, гости Арабских Эмиратов должны будут за 96 часов сдать тест на коронавирус и предъявить результаты анализа при посадке на самолет. Если пассажир не выполнит эти условия, его протестируют после прибытия в страну. Пока результаты не будут готовы, человека поместят в изоляцию.

    Помимо прочего, турист обязан иметь при себе полис страхования выезжающего за рубеж. Документ должен предполагать покрытие возможности инфицирования COVID-19. В альтернативном случае у гостя может быть заявление, в котором указано, что расходы на лечение и обеспечение самоизоляции он оплатит самостоятельно.