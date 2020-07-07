Дубай начал принимать иностранных туристов

Так, гости Арабских Эмиратов должны будут за 96 часов сдать тест на коронавирус и предъявить результаты анализа при посадке на самолет. Если пассажир не выполнит эти условия, его протестируют после прибытия в страну. Пока результаты не будут готовы, человека поместят в изоляцию.

Помимо прочего, турист обязан иметь при себе полис страхования выезжающего за рубеж. Документ должен предполагать покрытие возможности инфицирования COVID-19. В альтернативном случае у гостя может быть заявление, в котором указано, что расходы на лечение и обеспечение самоизоляции он оплатит самостоятельно.