Древнерусскую крепость построят в Кургане

Комплекс включит одно- и двухэтажные здания, в том числе продовольственный гастромаркет, кафе и рестораны, торговые павильоны. Их оформят в едином стиле — древнерусской крепости.

Площадь комплекса составит более 10 тысяч квадратных метров. На его территории также планируется разместить аттракционы, зоны отдыха и общественного питания, каток и сцену. Там будут проводиться тематические мероприятия.

Ярмарку сделают круглогодичной. С помощью нее малый и средний бизнес в городе получит поддержку. А местные производители обзаведутся популярным каналом сбыта продукции и дополнительным стимулом для развития народных промыслов.

Источник фото: пресс-служба правительства Курганской области

Для проекта выделили земельный участок в районе Галкинского моста, эта процедура прошла без торгов. Начало строительства комплекса запланировано на первый квартал 2021 года. Стоимость проекта оценили в 275 миллионов рублей.