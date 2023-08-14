Путешествия 14 августа 2023, 12:47 Доследственную проверку начали после задержки рейса из Антальи в Москву Следком проверит, почему 13 августа задержали рейс из Антальи в Жуковский

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Туристы вылетели из Турции в Москву с задержкой. Некоторые пассажиры самолета почувствовали себя плохо. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР устроило проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

Рейс из аэропорта Антальи в Жуковский задержали. В процессе ожидания взлета некоторым пассажирам в салоне самолета стало плохо. Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте установит обстоятельства происшествия. Специалисты связались с администрацией турецкого транспортного хаба.

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«Организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — заявили в Следкоме.

Вылет из Антальи планировали 13 августа в 11:35, но после нескольких переносов отложили до 20:30, сообщили «Известия».

После посадки самолет не поднялся в воздух, из-за духоты сначала потеряла сознание 14-летняя девушка, затем стало плохо другим пассажирам.

Пилот объявил, что экипажу не удалось запустить двигатель, и людей выпустили. Туристов доставили в Москву 14 августа.