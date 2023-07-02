Путешествия 02 июля 2023, 02:30 Дополнительные пункты досмотра предложили установить на Крымском мосту в курортный сезон Депутат ГД Ивлев предложил установить дополнительные пункты досмотра на Крымском мосту Telegram

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На Крымском мосту в пиковые периоды курортного сезона необходимо установить дополнительные пункты досмотра и увеличить количество контролеров. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, его слова привело РИА «Новости».

«Проблема с пробками на подъезде к Крымскому мосту пока не решена. Надо ставить на период пикового курортного сезона дополнительные пункты досмотра, а также увеличить число контролеров. Вопрос требует срочного вмешательства и решения», — заявил Ивлев и добавил, что намерен отправить запрос в Минтранс России.

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В краснодарском оперштабе 1 июля сообщили о пробке длинною около девяти километров. В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ пояснили, что очереди образуются из-за роста количества автотранспорта и подлежащего досмотру багажа.

По последним данным, опубликованным в Telegram-канале министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, по состоянию на 01:00 со стороны Краснодарского края перед Керченской переправой скопилась пробка длиной 4,5 километра, время ожидания составляет три часа. Со стороны полуострова — очередь в 200 метров, ждать придется около 20 минут.