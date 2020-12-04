04 декабря 2020, 14:15
Дополнительные поезда из Петербурга будут ходить в шесть городов в Новый год
Дополнительные поезда запустят из Санкт-Петербурга в шесть направлений на Новый год. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.
Горда, куда будут ходить дополнительные поезда: Анапа, Великие Луки, Курск, Москва, Мурманск и Ярославль. Также пустят «Новогодний экспресс» с сообщением Санкт-Петербург — Ярославль.
«Для него разработан график движения с удобным временем прибытия и отправления для пассажиров», — рассказали в службе.