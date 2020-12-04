Дополнительные поезда из Петербурга будут ходить в шесть городов в Новый год

Горда, куда будут ходить дополнительные поезда: Анапа, Великие Луки, Курск, Москва, Мурманск и Ярославль. Также пустят «Новогодний экспресс» с сообщением Санкт-Петербург — Ярославль.

«Для него разработан график движения с удобным временем прибытия и отправления для пассажиров», — рассказали в службе.