Доля железнодорожного сообщения в пассажиропотоке в Крыму выросла вдвое с конца февраля

После ограничения работы аэропортов на юге России с конца февраля доля железнодорожного сообщения в пассажиропотоке в Крыму уже выросла в два раза. Об этом сообщило полпредство президента России в Южном федеральном округе.

«В процентном соотношении пассажиропоток, а соответственно, турпоток через аэропорт „Симферополь“, составлял 30% от общего, железнодорожное сообщение составляло до 10% — теперь его объемы уже выросли в два раза», — отмечено в сообщении, которое привело РИА «Новости».

Проводится активная работа по увеличению количества подвижного состава, а также по прокладыванию дополнительных ниток для прохождения составов на полуостров и по расширению географии поездок. Также продолжается работа по наращиванию железнодорожных мощностей.

Помимо этого разрабатываются дополнительные возможности комфортабельного автобусного сообщения. Многие отели, в целях сокращения времени своих гостей в пути, организовали свои трансферы от Крымского моста.