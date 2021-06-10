Туроператоры задолжали россиянам 44 млрд рублей

Задолженность российских туроператоров перед клиентами выросли. По отрасли и туристам ударил апрельский запрет на полеты в Турцию. Планы на отдых у 1,3 миллиона россиян оказались не реализованы.

Внимание на растущие долги обратили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Письмо с описанием ситуацией организации направила на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«Исключение из ассортимента самого популярного зарубежного направления привело к увеличению до 44 миллиардов рублей совокупного объема обязательств перед туристами, накопленного с 2020 года», — подчеркнули в АТОР.

В ассоциации добавили, что реализовать свой отдых по причинам, не зависящим ни от них самих, ни от туроператоров причинам не в силах порядка 1,3 миллиона человек.

По объему неисполненных обязательств туристическую отрасль после закрытия Турции отбросило на год назад, к показателям весны 2020 года.

АТОР также попросила оперштаб открыть для россиян массовые зарубежные направления. На российских курортах мест практически не осталось.