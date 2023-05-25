Путешествия 25 мая 2023, 18:48 Доктор Александр Мясников призвал россиян следить за качеством питьевой воды и комарами во время отдыха за границей

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Телеведущий, доктор Александр Мясников в разговоре с ИА НСН порекомендовал россиянам во время отдыха за границей следить за качеством питьевой воды и не допускать укусов комаров.

«Основная опасность — это инфекционный понос. Обезвоживание может грозить смертью как слабым людям, так и детям. В странах с южным климатом ежегодно умирают от поноса два миллиона детей. Берите с собой антибиотики типа Азитромицина, он же Сумамед», — сообщил медик.

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По его словам, попасть в инфекционную больницу где-нибудь на Гоа или в Тайланде означает, что можно застрять там на долгий промежуток времени. Что касается комаров, врач напомнил, что они являются переносчиками болезней типа малярии, вирусного гепатита и холеры.