Путевки в Турцию подешевели до 22 тысяч рублей

Спрос на отдых на турецких курортах продолжает расти среди россиян. При этом многие отельеры не задирают цены, а делают хорошие скидки. Сейчас можно найти путевки в пятизвездочную гостиницу даже за 22 тысячи рублей.

Лидером спроса среди россиян остается Турция, сообщила газета «Известия» со ссылкой на туроператора Tui Россия. Путешественников привлекают не только правила въезда, развитая отельная инфраструктура, но и цены.

В ближайшие дни можно отправиться к морю всего за 22-36 тысяч рублей. За эту сумму предлагается отдых для двоих в пятизвездочном отеле по системе «ультра все включено». Это значит, что туристы могут бесплатно пить не только местный, но и импортный алкоголь. Путевка за 22 тысячи включает в себя семь ночей в Даламане, а за 36 тысяч рублей — шесть ночей в Анталье.

«Скидка составила около 65%: тур за 22 тысячи накануне продавался за 64 тысячи рублей, это действительно уникальный случай. Такие предложения бывают, но рассчитывать на них не стоит», — предупредили в пресс-службе компании.

В Tui пояснили, что сейчас стартует высокий сезон. В это время горящих туров становится все меньше и чаще можно столкнуться с выкупленными местами.