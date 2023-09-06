Путешествия 06 сентября 2023, 17:34 «Дни.ру»: при аренде хостела стоит внимательно смотреть фото и читать отзывы

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Хостел — это один из самых бюджетных видов размещения на отдыхе. Но при его бронировании нужно обращать внимание на ряд моментов. Об этом сообщили «Дни.ру».

Во-первых, следует заранее прочитать отзывы, обратить внимание на то, что не понравилось и понравилось предыдущим жильцам. Также посмотреть фотографии, в идеале даже не те, что размещают на официальном сайте, а снимки путешественников.

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Важно уточнить время выезда и заезда, наличие кухни, есть ли деление на мужские и женские комнаты. Наконец, нужно быть готовыми к тому, что могут быть очереди в ванную комнату и туалет.

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