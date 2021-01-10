Названо количество туристов, выбравших Сочи для зимних каникул

Он уточнил, что более половины гостей, или 146 тысяч отдыхающих, приехали в горный кластер. В отелях Красной поляны разместились 74 тысячи туристов. Заполняемость отелей составила 80%.

Приезжали покататься на лыжах и сноубордах одни днем, как жители Сочи, так и туристы, которые поселились в приморской части города. Средняя загрузка на отели составила в целом 76%.

«Главный показатель: зарезервированный обсерватор и дополнительный ковидный госпиталь в этот период не принял ни одного человека», — отметил мэр Сочи.

Он отметил, что во время новогодних каникул не было ни одной крупной аварии на коммунальных сетях. Безопасность туристов обеспечивали более 600 полицейских, 350 казаков и 200 представителей общественных формирований.

Волонтеры на улицах города раздали бесплатно 10 тысяч медицинских масок всем желающим. Индивидуальные средства защиты выдавались и на всех горнолыжных курортах.

«Зимний сезон на курорте может продолжиться до мая, но только в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими мерами», — пообещал Алексей Копайгородский.

Из-за начавшейся пандемии коронавируса курорты и отели Сочи не принимали отдыхающих с 28 марта. Первыми начали работать санатории, которые имели медицинскую лицензию. Они открылись 1 июня. Окончательно ограничения на прием для гостиниц туристов сняли 21 июня, а еще через шесть дней возобновили работу все объекты для отдыха.

По итогам прошлого года в Краснодарском крае отдохнули 12 миллионов туристов. Это меньше, чем годом ранее на пять миллионов человек.