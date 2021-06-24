Вакцинированным пассажирам не понадобится ПЦР-тест для въезда в Египет

Власти Египта не будут требовать от привитых от коронавируса пассажиров ПЦР-тест, если они прибывают из стран, которые не затронуты новыми штаммами коронавируса.

«У пассажиров, прибывающих с документом о вакцинации из стран, не попавших под влияние мутаций коронавируса, проверяется свидетельство о вакцинации. Принимаются свидетельства без исправлений от руки и содержащие QR-код после проверки органа, выдавшего документ», — говорится в пресс-релизе авиакомпании Egypt Air, фрагмент которого привело РИА «Новости». В своем сообщении авиакомпания ссылается на директиву египетского Министерства здравоохранения.

Принимаются документы о вакцинации препаратами, которые были одобрены ВОЗ и египетским Управлением по лекарствам. В их числе препараты «Спутник V», Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac. С момента второй прививки должно пройти 14 суток. В случае с вакциной Johnson&Johnson 14 суток должно пройти после прививки.

Вакцинированным пассажирам, которые прибывают из стран, где зафиксированы мутации коронавируса, нужно предоставить свидетельство о вакцинации, и сдать экспресс-тест на коронавирус ID Now Covid. В случае положительного результата пассажир обязан сдать ПЦР-тест в аэропорту прибытия. Если очередной ПЦР-тест также окажется положительным, то пассажир будет госпитализирован. В число стран, где зафиксированы новые мутации коронавируса входят Индия, Бангладеш, Пакистан, Бутан, Мьянма, Непал, Вьетнам, Шри-Ланка и Бразилия.

Для непривитых пассажиров требования остались прежними: результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Но это требование не распространяется на детей младше шести лет.

Индийский штамм коронавируса, который уже получил распространение во многих странах, может вызвать четвертую волну COVID-19. Одна из версий вирусологов: риск заразиться будет только у непривитых. Поспешных выводов делать не стоит, ведь о SARS-CoV-2 пока известно довольно мало.