Перечислены популярные города России для поездок весной

Туристы уже начали активно выбирать направления для отдыха весной. Чаще всего путешественники выбирают Ялту и Севастополь. При этом также россияне любят посещать Сочи и Петербург.

Рейтинг популярных направлений для отдыха весной составили специалисты сервиса Tvil.ru. Они изучили информацию по бронированию жилья в период с марта по апрель 2021 года. В тройке лидеров оказались Ялта, Севастополь и Сочи. Поехать в эти города планируют 22% и 11% путешественников.

Еще 10% туристов наметили весенний отдых в Петербурге. Кроме того, в десятку наиболее востребованных направлений попал Шерегеш, а также Пятигорск, Казань, Лахденпохья, Москва и Домбай. По данным сервиса, жилье обычно бронируют на срок от двух до семи ночей. Пребывание в отелях обходится от 1,5 до 8,9 тысячи рублей в сутки.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Мая Ломидзе отметила, что в этом году популярность набирает арктический туризм. По ее словам, путешественников необходимо приглашать на Ямал. В этом регионе построены комфортные отели, а перелет из Москвы и Петербурга займет всего 2,5 часа.