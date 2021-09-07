Ростуризм объявил старт программы бесплатных путешествий для молодежи

Российская молодежь сможет бесплатно путешествовать по стране в рамках новой программы, о запуске которой объявили Ростуризм и Росмолодежь. Молодым людям предложили широкий выбор из 250 различных маршрутов. Доступны как туры выходного дня, так и многодневные экспедиции.

Программа «Больше, чем путешествие» охватывает всю страну. Для молодых россиян подготовили программы, которые позволят им ближе познакомиться с регионом, в том числе через культуру. О запуске программы объявили в онлайн-трансляции из поезда и самолета, в которых встретились участники будущих путешествий. Сегодня в рамках пилота в такую поездку в Калининградской области вместе с блогерами отправились губернатор Антон Алиханов и глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

Присоединиться к программе и выбрать интересное путешествие можно на специальном сайте.

Поездки будут бесплатными. Они будут проводиться с сентября по ноябрь. Программа доступна участникам платформ «Россия — страна возможностей», «Другое дело», конкурсов «Большая перемена» и «Твой ход», а также Российского общества «Знание».

Всего программой смогут воспользоваться около 50 тысяч молодых россиян.

Проект доступен для всех, кто уже зарегистрировался на платформах и конкурсах. Чтобы получить путевку, нужно подать заявку на сайте конкурса. Ответ придет на электронную почту. И после этого можно будет паковать чемоданы.

Доступны четыре категории путешествий: «Малая Родина» (тур выходного дня внутри региона), «Красивые места» (поездка от трех до пяти дней внутри федерального округа), «Любимая страна» (6-10 дней, по всей России) и «Большое путешествие» (7-14 дней по стране).