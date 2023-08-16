Путешествия 16 августа 2023, 14:25 Директор YouTravel.me Инна Захарова дала советы, как сэкономить на отдыхе Директор YouTravel.me Захарова: можно воспользоваться акциями от отелей напрямую

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Сэкономить на отдыхе за счет покупки горящего тура в 2023 году уже невозможно. Об этом изданию «Газета.Ru» сообщила операционный директор компании YouTravel.me Инна Захарова.

Такая практика, по словам специалиста, практически прекратила свое существование. Сейчас можно пользоваться скидками и акциями, которые предлагают отели напрямую, написало utro.ru.

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Среди наиболее бюджетных направлений можно выделить Азербайджан, ОАЭ и Абхазию. Туроператоры также начали предлагать туристам групповые туры в Китай со скидкой в 20-30%, добавила Захарова.