Директор «Турпомощи» рассказал, как организовать поддержку путешественников в сложных ситуациях

Директор «Турпомощи» Александр Осауленко рассказал, как стоит спасать туристов, попавших в чрезвычайную ситуацию за границей. Об этом сообщили «Известия».

«Сейчас Ростуризм совместно с бизнесом и общественными организациями работает над новым проектом туристского закона. В основу положен принцип: каждый должен отвечать за свой сегмент. Все понимают, что нестандартных ситуаций, влияющих на наш отдых, будет все больше, а значит, мы должны быть к ним готовы», — рассказал специалист.

Он отметил также, что важно ответственно и вдумчиво продумывать свой отдых. Необходимо проверять надежность туроператоров и разработать стратегию действий в случае возникновения неприятностей в другой стране.