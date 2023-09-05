Путешествия 05 сентября 2023, 18:11 Директор тульского турагентства Павлюкова объяснила различия в работе туроператора и турагента Валерия Павлюкова: туроператор формирует тур, а турагент работает под запросы

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Директор тульского турагентства Валерия Павлюкова в беседе с «Тульской службой новостей» объяснила различия в работе турагента и туроператора.

Работа туроператоров заключается в том, что именно они формируют туристический продукт, состоящий из наземной части и транспортного обслуживания. Турагентство, напротив, реализует сформированный туроператором готовый продукт по установленной цене.

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Турагент может сотрудничать сразу с несколькими туроператорами, чтобы предложить клиенту наиболее выгодный турпакет.

«Турагент будет работать под запросы туриста, начиная от ценообразования, заканчивая особенными потребностями в отдыхе», — объяснила Павлюкова.