Директор департамента МИД: порядок получения Шенгена в России не изменится

Он уточнил, что прежний порядок сохраняется в связи «с действующим Соглашением между Российской Федерацией и Европейским Сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза». По соглашению, в первую выдается виза сроком до одного года, а после ее использования можно получить визу на срок от двух до пяти лет.

Со 2 февраля вступили в силу новые правила получения Шенгенской визы. Подавать заявление на визу теперь можно не за три месяца, а за шесть. Кроме того, Евросоюз упростит получение долгосрочной визы сроком до пяти лет. Теперь, если путешественник не нарушает правила пребывания в странах, ему будут давать визы на все более долгое время. Подать заявку можно будет удаленно.

Впервые с 2006 года Еврокомиссия также решила повысить визовый сбор: с 60 до 80 евро. Хорошая новость заключается в том, что Россию повышение не затронет из-за особого соглашения.