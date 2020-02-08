    08 февраля 2020, 12:53

    Директор департамента МИД: порядок получения Шенгена в России не изменится

    Дарья Морозова

    Порядок получения шенгенской визы для россиян останется прежним. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора первого европейского департамента МИД Алексея Парамонова.
    Директор департамента МИД: порядок получения Шенгена в России не изменится

    Он уточнил, что прежний порядок сохраняется в связи «с действующим Соглашением между Российской Федерацией и Европейским Сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза». По соглашению, в первую выдается виза сроком до одного года, а после ее использования можно получить визу на срок от двух до пяти лет.

    Со 2 февраля вступили в силу новые правила получения Шенгенской визы. Подавать заявление на визу теперь можно не за три месяца, а за шесть. Кроме того, Евросоюз упростит получение долгосрочной визы сроком до пяти лет. Теперь, если путешественник не нарушает правила пребывания в странах, ему будут давать визы на все более долгое время. Подать заявку можно будет удаленно.

    Впервые с 2006 года Еврокомиссия также решила повысить визовый сбор: с 60 до 80 евро. Хорошая новость заключается в том, что Россию повышение не затронет из-за особого соглашения.