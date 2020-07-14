Директор АТОР: цены на туры снизились на 25-30% в этом году

По ее словам, «минимальная цена турпакета — 24 тысячи рублей на двоих с питанием на неделю», и «в этом году минимальные цены на 25-30% ниже, чем минимальные цены прошлого года».

Также Ломидзе уточнила, что наибольшей популярностью пользуются туры, относящиеся к среднему ценовому сегменту. «То есть от 55 и до 80 тысяч рублей на двоих на неделю, включая питание, как правило завтрак», — пояснила она.

Ранее стало известно, что восемь стран уже готовы принимать российских туристов на определенных условиях. В этот список вошли Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. В большинстве из них от российских путешественников требуется справка о том, что они не больны COVID-19. Кроме того, на границе у въезжающих будут измерять температуру. Также некоторые страны попросят скачать приложение, которое будет отслеживать местонахождение туриста, а также заполнить на границе специальные анкеты.