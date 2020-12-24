Директор АТОР: цены на отдых повысятся в 2021 году

Он объяснила это тем, что в этом году сфера туризма понесла огромные убытки. Поэтому вырастут цены, чтобы потери окупились. Ломидзе уточнила, что повышение вряд ли будет критичным, туроператоры будут учитывать финансовые возможности россиян.

«Никому не нужно отпугивать туристов», — пояснила она.