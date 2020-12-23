23 декабря 2020, 16:40
Директор АТОР: электронные визы помогут развить туризм в России
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила электронные визы, которые введут в России. Об этом сообщила НСН.
По ее словам, при удачной вакцинации во всех странах, туризм начнет восстанавливаться с апреля будущего года.
«Помимо этого, с 1 января в России вводится электронная виза. Это беспрецедентный шаг, который отечественный туризм ждал с момента возникновения», — считает Ломидзе.
Она предположила, что при удачном раскладе туризм в России достигнет уровня 2017 года.