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    23 декабря 2020, 16:40

    Директор АТОР: электронные визы помогут развить туризм в России

    Дарья Морозова

    Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила электронные визы, которые введут в России. Об этом сообщила НСН.

    По ее словам, при удачной вакцинации во всех странах, туризм начнет восстанавливаться с апреля будущего года.

    «Помимо этого, с 1 января в России вводится электронная виза. Это беспрецедентный шаг, который отечественный туризм ждал с момента возникновения», — считает Ломидзе.

    Она предположила, что при удачном раскладе туризм в России достигнет уровня 2017 года.