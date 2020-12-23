Директор АТОР: электронные визы помогут развить туризм в России

По ее словам, при удачной вакцинации во всех странах, туризм начнет восстанавливаться с апреля будущего года.

«Помимо этого, с 1 января в России вводится электронная виза. Это беспрецедентный шаг, который отечественный туризм ждал с момента возникновения», — считает Ломидзе.

Она предположила, что при удачном раскладе туризм в России достигнет уровня 2017 года.