Директор Ассоциации туроператоров России: туристический бизнес не погибнет

По ее словам, «практически вся туристическая индустрия — туроператоры, турагенства по всем видам туризма, отели, экскурсоводы и гиды, сопутствующие услуги — находится в одинаково сложном положении», и это «вселяет надежду в то, что отрасль не погибнет вся».

«Мы находимся в состоянии такого „идеального шторма“ — закрыты не только туристические направления, но закрыт практически и просто въезд в Россию, к этому дополнилось еще и колебание валют. Все это вместе создает надежду, что отрасль вся умереть не может», — заключила Ломидзе.