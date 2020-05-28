Детские лагеря откроются после третьего этапа снятия ограничений

Детские лагеря откроются только после снятия третьего этапа ограничений, которые ввели из-за коронавируса. Окончательное решение примет местный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в каждом отдельном регионе. Но здесь речь идет об оздоровительных учреждения, обычные школьные лагеря начнут работать до снятия ограничительных мер. Однако детям разрешено отдыхать только на территории своего субъекта.

Исключение сделали для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Они могут поехать в лагерь в соседнем регионе: Подмосковье, Ленинградская область, Крым.

Согласно рекомендациям надзорного ведомства, допускается только половина воспитанников от полной смены. Разделение по группам также сократили на 50%. Детей нужно размещать в корпусах с соблюдением социальной дистанции и максимальной разобщенностью.

Выпускать воспитанников с территории лагеря нельзя, как и пускать внутрь посторонних. Все дети должны ежедневно измерять температуру. Все сотрудники лагеря обязаны сдать тест на антитела к коронавирусу.

В лагерь детей будут доставлять по отдельным «зеленым коридорам», в аэропортах и вокзалах. Воспитанники детских домов и интернатов должны отдыхать отдельными сменами.