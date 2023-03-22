Путешествия 22 марта 2023, 04:49 Депутаты призвали вернуть детский и туристический кешбэк Депутат Костенко: нужно вернуть в России детский и туристический кешбэк Shutterstock.com

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В России необходимо сохранить детский и туристический кешбэк, изменив условия программы. Подробности «Парламентской газете» рассказала зампред Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

Депутат отметила, что для рассмотрения предлагаются новые критерии туристического кешбэка — не раздавать деньги всем подряд, а выделять их для поездок в детские лагеря, санатории и гостиницы в отдельных регионах.

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«Мы считаем, что кешбэк нужен. Но мы согласны с Минэкономразвития, что раньше его нельзя было назвать эффективным. Это была просто раздача денег направо и налево, субсидировали даже поездки в пятизвездочные отели», — отметила костенко.

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Депутат отметила, что согласно новому подходу, поддержка будет выделяться нуждающимся регионам. Например, турбизнес в Крыму столкнулся с проблемами, стоит субсидировать поездки на полуостров. Также нуждаются в поддержке детские лагеря и санатории.

«Программу нужно не просто продолжить, а сделать ее эффективным механизмом, чтобы поддержать важные направления, для которых не существует каких-то системных мер поддержки, социально значимые отрасли, регионы, где возникают сложные ситуации», — подчеркнула Костенко.