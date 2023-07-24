Путешествия 24 июля 2023, 12:05 Депутаты Костенко и Лобач предложили ограничить гостевые дома 15 номерами

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Гостевые дома нужно привести к единому виду, ограничив количество номеров в них до 15 и обязать хозяина проживать там же. С такой инициативой выступили заместители председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко и Татьяна Лобач, передала «Парламентская газета».

Они предложили начать эксперимент с трех регионов. Речь идет о Крыме, Алтае и Краснодарском крае. Там ежегодно предлагают большое количество домов для размещения. Но условия не всегда соответствуют тем, что должны предлагаться для проживания. Поэтому депутаты предложили подогнать гостевые дома под единый стандарт и создать их реестр Минэкономразвития. Каждому объекту размещения присвоят номер, без которого будет запрещено его рекламировать. Эксперимент стартует 1 апреля следующего года.

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