Депутаты Госдумы предложили развивать экотуризм

Депутаты заявили, что необходимо развивать отдых в необычных местах: горах, лесах, вулканах, и также предложили посещать другие уникальные места. По мнению чиновников, в России для такого туризма много возможностей.

«Развивая экологический туризм, мы сохраним свое богатство, памятники природы, особо-охраняемые зоны и национальные парки. Жители городов и мегаполисов все чаще стремятся на природу, отдохнуть от городской суеты. Поэтому так важно грамотно развивать экотуризм, помогая экономике регионов, развитию инфраструктуры, созданию новых рабочих мест», — пояснила Светлана Бессараб, автор законопроекта, депутат Госдумы от Краснодарского края.