Депутат Валуев призвал найти баланс между сохранением природы и туризмом на Камчатке

В развитии туризма на Камчатке необходимо найти баланс между сохранением природы и привлечением путешественников. Для этого надо учитывать особенности растительного и животного мира данной территории.

Об этом рассказал первый зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы, депутат Николай Валуев, сообщило РИА ФАН.

По его мнению, туризм на Камчатке развивать нужно.

«На каждой такой территории существует свой животный и растительный мир, которые нужно сберегать. Поэтому только баланс, учет и бережный подход к этим уголкам нашей Родины могут познакомить людей с невероятной природой и сохранить ее», — уверен депутат.

При формировании турпотоков нужно брать во внимание природные особенности. В Долине гейзеров в определенное время нужно быть очень бережными по отношению, например, к медведям.

Развитие туризма подразумевает создание инфраструктуры: это не только строительство жилья для туристов, но и комплексный, взвешенный подход к сохранению природы.

«Невозможно выработать общий подход ко всем природным достопримечательностям, поэтому нужно учитывать мнение экологов, ученых в отношении каждой территории — в какое время, как и в каком объеме может быть туристическая нагрузка», — добавил Валуев.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что турпоток на Камчатку нельзя увеличить в 10 раз, в противном случае «они просто там вытопчут все». Президент России Владимир Путин признался, что его задело это выражение. Он призвал уважительнее относиться к туристам, создать инфраструктуру и «как следует организовать работу» ради сохранения природы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Чернышенко посетить Камчатку и выяснить туристический потенциал Долины гейзеров. Он призвал разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике.