Депутат Тарбаев раскрыл нюансы работы Единой информационной системы электронных путевок

С 1 сентября в России заработает Единая информационная система электронных путевок. О том, как она будет работать, рассказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

В законе прописаны случаи наступления ответственности туроператора и турагента. Так, если компания трижды за три месяца нарушает правила, то ее могут исключить из реестра туроператоров.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, оператором системы выступит Ростуризм. На сайте ведомства можно будет посмотреть все данные о состоянии тура.

«Турист должен видеть статус приобретенного продукта и расходы, которые несет компания: на покупку авиабилета, бронь отеля и так далее — это должно дать человеку гарантию, что деньги не ушли на сторону», — сообщил Барзыкин.

Сведения о туре будут доступны гражданам после сканирования QR-кода.