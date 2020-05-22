22 мая 2020, 10:30
Депутат спрогнозировал поток туристов в Ленобласть после пандемии
Светлана Журова, депутат Государственной думы РФ, считает, что после пандемии коронавирусной инфекции в Ленинградской области будет наплыв туристов. Об этом сообщило РИА ФАН.
По словам депутата, Ленобласть разделили на три зоны. В некоторых уже начинают открывать рестораны и возобновляют работу детские секции. Там постепенно смягчают ограничения.
Депутат прокомментировала наплыв туристов и рассказала, справится ли с ним регион.
«Ленинградская область справится, мы ждем! У нас хорошие детские лагеря, но главное, чтобы их открыли. В Карелии тоже может быть всплеск туризма — там невозможно красивые природные условия», — сказала Жукова.
Она подчеркнула, что сейчас люди имеют возможность путешествовать по тем местам, где раньше не была нога туристов.