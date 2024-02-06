Путешествия 06 февраля 2024, 17:25 Депутат Шолохов: концерты могут стать изюминкой событийного туризма

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов положительно оценил идею создания системы концертного туризма. Такая программа способна привлечь иностранцев, отметил депутат в беседе с ИА НСН.

По его словам, посещение данных мероприятий создаст мотивацию для просмотра других достопримечательностей.

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«Концерты могут стать изюминкой или катализатором для событийного туризма в целом», — подчеркнул парламентарий.

Он также напомнил, что каждый регион РФ имеет свое культурное выражение. Так, Чукотка известна национальными праздниками.