Путешествия 07 декабря 2023, 13:35 Депутат Салаева: детские путешествия по России позволяют синхронизировать их с образовательным процессом

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Член комитета по туризму Госдумы РФ Алла Салаева во время круглого стола о состоянии и перспективах внутреннего туризма в России заявила, что аналогов буму детского туризма в этом году для нашей страны нет. Ее слова передал сайт kp.ru.

Как отметила политик, детские путешествия позволяют наглядно синхронизировать их с образовательным процессом.

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«Например, в Чувашии есть Музей Лобачевского. Можно много изучать Евклидову геометрию, но если съездить в музей Лобачевского, точно поймешь, что это такое, и запомнишь надолго», — сказала она.

Власти выделили средства на организованные поездки для детей, и как следствие, активизировалась работа детских туроператоров, добавила Салаева.