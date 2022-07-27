Депутат Романов предложил создать реестр недружественных зарубежных отелей

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю, депутат Михаил Романов предложил создать реестр зарубежных отелей, в которых российские туристы могут подвергнуться дискриминации. Об инициативе рассказал Life.

Предложение депутат направил главе Ростуризма Зарине Догузовой. По его словам, во многих заграничных отелях туристы сталкиваются с дискриминацией и русофобией, о чем их нужно предупреждать заранее.

«Мы, прежде всего, обеспокоены безопасностью наших граждан и соотечественников, которые путешествуют. И если какие-то провокации происходят, то эти сети [отелей] должны ставиться в черный список, и граждане наши должны знать, что ехать туда не рекомендовано», — заявил депутат.