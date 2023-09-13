Путешествия 13 сентября 2023, 11:46 Депутат Лобач призвала вернуть субсидии и ввести кешбэк для поездок на Дальний Восток

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Чтобы развивать внутренний туризм, нужно снижать стоимость авиаперелетов, в частности, на Дальний Восток. Об этом Ura.ru рассказала зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.

По ее словам, снизить цены на билеты можно с помощью выделения субсидий и возвращения программы туристического кешбэка. Потому что многие россияне хотели бы побывать на Дальнем Востоке, но сталкиваются с тем, что просто не могут позволить себе такой отдых из-за слишком высоких цен. Между тем, у региона огромный потенциал и высокая туристическая привлекательность.

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«Работала программа субсидий чартерных рейсов. Надо в этом направлении идти. Кэшбэк, возможно, задействовать. Если выбирает человек в нетуристическое время тот или иной регион, то, конечно же, можно ему субсидировать часть поездки», — подчеркнула депутат.

Она добавила, что также нужно развивать межрегиональное сообщение и речные маршруты. Потому что порой бывает, что из Москвы долететь до Камчатки выходит дешевле, чем из соседних областей.

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