Депутат Кривоносов сделал прогноз по туризму в Турции после 1 июня

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов сделал прогноз по туризму в Турции. По его мнению, авиасообщение с этой страной могут не возобновить после 1 июня, написал сайт URA.ru.

«Ситуация связана с пандемией. Я думаю, что в разгар сезона [границы] вряд ли откроют, потому что это будет опасно из-за большого скопления людей», — пояснил Кривоносов.

Он добавил, что решение пока не принято. Депутат посоветовал настраиваться на отдых внутри нашей страны. Зампредседателя комитета напомнил о том, что россияне могут отправиться на море в Краснодарский край.