facebook_pixel
    12 апреля 2022, 23:41

    Депутат Каргинов поддержал увеличение кешбэка за поездки на Дальний Восток

    Полина Гребенщикова

    Владимир Путин заявил, что туристический кешбэк нужно увеличить в два раза для поездок на Дальний Восток. Это предложение в разговоре с RT поддержал первый зампред комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов.

    Он отметил, что развитие туризма на Дальнем Востоке поспособствует также миграции людей в этот регион.

    «Когда идет туризм, люди видят, какие красоты, что там есть инфраструктура и есть где жить, и многие, возможно, примут решение о постоянном переезде. Но в первую очередь безналоговая экономика даст краю сильнейший толчок не только туристический, но и поможет увеличить количество населения, которое пожелает жить на Дальнем Востоке», — считает депутат.