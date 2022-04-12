Депутат Каргинов поддержал увеличение кешбэка за поездки на Дальний Восток

Владимир Путин заявил, что туристический кешбэк нужно увеличить в два раза для поездок на Дальний Восток. Это предложение в разговоре с RT поддержал первый зампред комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов.

Он отметил, что развитие туризма на Дальнем Востоке поспособствует также миграции людей в этот регион.

«Когда идет туризм, люди видят, какие красоты, что там есть инфраструктура и есть где жить, и многие, возможно, примут решение о постоянном переезде. Но в первую очередь безналоговая экономика даст краю сильнейший толчок не только туристический, но и поможет увеличить количество населения, которое пожелает жить на Дальнем Востоке», — считает депутат.