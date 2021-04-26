Депутат Гутенев поддержал идею продлить отпуск отдыхающим в РФ

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев оценил идею продлить отпуск с 28 до 35 дней тем жителям России, которые выбирали отдыхать в своей стране, написал сайт RT.

Как считает депутат, такая мера является «правильным и хорошим решением».

«С другой стороны, нужно смотреть, способна ли эта мера сегодня быть удовлетворена за счет тех готовых к приему мощностей, прежде всего пансионатов, домов отдыха, санаториев», — подчеркнул Гутенев.

По мнению общественного деятеля, важно узнать мнение работодателей по поводу такого предложения. Он не уверен, что эту инициативу стоит реализовывать в настоящий момент.