Депутат Госдумы предложил увеличить туристический кешбэк для пенсионеров

Депутат Госдумы Роман Романенко предложил расширить нынешнюю систему туристического кешбэка. По его мнению, нужно увеличить сумму возвращающихся пенсионерам средств, написал сайт «Политика сегодня».

Как считает Романенко, если пожилой гражданин не использовал путевку за время действия программы, ему должны предоставить право на компенсацию в размере 30 тысяч рублей.

«Считаю, что для пенсионеров имеет смысл увеличить долю возмещения затрат на турпутевки с 20 до 30% по России», — уточнил парламентарий.

Романенко считает, что эту меру можно распространить на билеты. Большое число россиян планируют путешествие сами. Депутат уверен, что такой выбор необходимо поддерживать.