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    28 июля 2020, 16:56

    Депутат Госдумы объяснил, почему россияне не поедут на Мальдивы и в Южную Корею

    Анастасия Кременчугская

    В скором времени авиасообщение откроется между Россией, Мальдивами и Южной Кореей. Артур Таймазов, депутат Госдумы, объяснил, почему этим странам не стоит ожидать большого потока российских туристов. Об этом сообщило ИА Nation News.

    «Я не думаю, что будет какой-то ажиотаж посещения этих стран после возобновления авиасообщения. Все-таки давайте не будем забывать, что ситуация с COVID-19 в мире еще достаточно тревожная», — заявил депутат.

    Он также подчеркнул, что летом в принципе небольшое количество туристов посещают Мальдивы. Сезон там начинается осенью, а заканчивается весной. В Южную Корею и до пандемии коронавирусной инфекции ездило не так много жителей России.

    Новости SMI.FM