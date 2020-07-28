Депутат Госдумы объяснил, почему россияне не поедут на Мальдивы и в Южную Корею

«Я не думаю, что будет какой-то ажиотаж посещения этих стран после возобновления авиасообщения. Все-таки давайте не будем забывать, что ситуация с COVID-19 в мире еще достаточно тревожная», — заявил депутат.

Он также подчеркнул, что летом в принципе небольшое количество туристов посещают Мальдивы. Сезон там начинается осенью, а заканчивается весной. В Южную Корею и до пандемии коронавирусной инфекции ездило не так много жителей России.