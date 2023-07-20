Путешествия 20 июля 2023, 19:01 Депутат Бессараб высказалась за возвращение программы туристического кэшбека

Читать 360tv в

Было бы правильным и полезным шагов вернуть программу туристического кэшбека. Таким мнением поделилась с RT член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, возобновления кэшбека гораздо полезнее, чем выделение средств на развитие санитарных зон. Потому что в России уже есть несколько программ, направленных на то, чтобы развивать внутренний туризм. Но именно предложение с возвратом части потраченных на отдых средств было самым востребованным и эффективным.

Авторы: