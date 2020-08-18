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    18 августа 2020, 15:51

    Дату открытия границ назвали в Таиланде

    Дарья Морозова

    Министр туризма Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн рассказал, что курорты могут открыться для туристов с 1 октября. Об этом сообщила Lenta.ru.

    По данным портала «Русская планета», при этом будут соблюдаться меры безопасности. Во-первых, в страну пустят только тех путешественников, которые прибыли из регионов, где не было зафиксировано случаев коронавируса в течение предыдущего месяца. Также можно будет посетить лишь несколько провинций, а размещать гостей будут в специально подготовленных отелях.

    Новости SMI.FM