Дачу Кинга в Зеленогорске отреставрируют для туристов

Дачу Кинга в Зеленогорске превратят в туристический комплекс. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на официальном сайте России для размещения информации о проведении торгов, сообщила газета «Петербургский дневник».

Недостроенный дом отдыха «Зеленогорск» расположен в одноименном населенном пункте. Комплекс стоит на Приморском шоссе и включает в себя дом № 520а, литера И, и дом № 520, литеры Д, Л, М, О, Ц, Ш, Э. Для путешественников сделали гостиницу, кемпинг, культурно-развлекательные и спортивные некапитальные объекты.

В лоте под литерой Ц значится объект культурного наследия «Дом купца Елисеева», под литерой Д — памятник архитектуры «Дача Кинга». Литера Э — дом отдыха «Зеленогорск», который так и не ввели в эксплуатацию.

Победитель, с которым заключат концессионное соглашение, должен достроить дом отдыха и отреставрировать объекты культурного наследия. Также на участке разрешается возвести новые здания, в том числе водно-оздоровительный комплекс, павильоны для культурно-зрелищных мероприятий, выставок и развлечений, спортивные площадки. Концессию предлагается заключить на 49 лет, заявки принимаются по 20 июня.

Объем предполагаемых инвестиций — до миллиарда рублей.