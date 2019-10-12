Альваро де Маричалар 39 раз отправлялся в морские путешествия, установил множество мировых рекордов на аквабайке Numancia. Его транспортное средство способно без дозаправки проплыть 220 морских миль. Но вот обогнуть землю спортсмен решился впервые.

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В кругосветку испанец вышел 10 августа в Севилье. По реке Гвадалквивир он доплыл до Санлукара-де-Баррамеды, по этому же маршруту 500 лет назад шли корабли Магеллана. Там члены экипажа Магеллана ждали 40 дней, после чего отправились на Канары, а потом и в Америку.

Альваро де Маричалар несколько изменил путь. Он сначала отправился в Португалию — на родину Магеллана. А оттуда поехал на север Испании. Там он побывал в городке Гетария в Стране басков, где появился на свет Хуан Себастьян Элькано, возглавившего экспедицию после смерти Магеллана. Около памятника знаменитому путешественнику аристократ установил флаги трех стран — Испании, Португалии и России.

«Я очень люблю Россию и во всех экспедициях я об этом заявляю. Я хочу, чтобы люди знали, что Россия — это тоже Европа», — заявил Альваро де Маричалар.

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После этого Альваро де Маричалар побывает во Франции, Монако и вновь доберется до Испании. Пересекать Атлантический океан он начнет из Гибралтара — уже вместе с кораблем сопровождения. Члены экипажа этого судна обеспечат предпринимателя топливом, водой и едой. Сначала спортсмен доплывет до Канар, потом до Бразилии, Аргентины, Чили, Центральной Америки, Мехико, США, Канады. Из Аляски он направится на Камчатку, оттуда на Курилы, потом в Японию, на Филиппины и в Африку. Финишная точка — испанская Севилья.

Кругосветное путешествие может растянуться на полтора года.

Во время кругосветки Альваро отдаст дань уважения первым мореплавателям. Кроме того, бизнесмен намерен обратить внимание на три глобальных проблемы: загрязнение океана пластиком, нелегальную рыбную ловлю и незаконную перевозку мигрантов.

В экспедицию путешественник взял камеры, чтобы отдать снимки и видеозаписи для National Geografic.