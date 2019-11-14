Золотое кольцо России может расшириться. Рязань пока что только претендует на включение в популярный маршрут, но местные гиды уверяют: здесь есть на что посмотреть.

Один из претендентов — город Касимов Рязанской области. Кстати в неофициальный список его уже включили многие туроператоры. Путешественникам показывают минарет XV века, Успенскую церковь, старинные торговые ряды и местные музеи. А вскоре появится еще одна достопримечательность — мемориальная плита в честь правителя Касимовского ханства.

Чрезвычайный и полномочный посол республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов рассказал, что казахский султан Ораз-Мухаммед уже в начале XVII века принимал участие в формировании дипломатических основ между Казахским государством и Российской империей.

Конечно, его роль в политической истории России кто-то склонен преувеличивать, а кто-то преуменьшать. Но очевидно одно — с его именем и деятельностью связаны судьбоносные страницы лихолетья великой Смуты Имангали Тасмагамбетов чрезвычайный и полномочный посол республики Казахстан в РФ.

По оценкам экспертов, именно султана Ораз-Мухаммеда можно считать прародителем российско-казахстанской дипломатии. Ораз-Мухаммед-хан правил в Касимовском ханстве в 1600–1610 годах, был военачальником русской армии эпохи Бориса Годунова.

Памятный камень Ораз-Мухаммеду установят в Касимове в ближайшее время.