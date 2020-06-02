По его словам, в первую очередь, это маски, антисептики и перчатки, которые «потребуются на всей территории, как нашей страны, так и за рубежом».

«Отнеситесь к этому спокойно, разумно и с юмором. Зачем платить „дяде“ штрафы за их отсутствие? Ведь вы не в силах их отменить!», — прокомментировал Косенков.

Также он посоветовал иметь «с собой основное средство профилактики от заражения коронавирусом и многих других инфекционных заболеваний — гепарин».

«Мои исследования показали, что профилактический прием гепарина за час до выхода из дома, до встречи с любой инфекцией, позволяет усилить иммунологический ответ организма и защититься от инфекции», — рассказал он.

Также Косенков напомнил, что «для людей, имеющих хронические заболевания, необходимо взять препараты ежедневного приема, назначенные врачом».

«Берите с запасом в два раза, вдруг придется задержаться из-за карантина», — рекомендовал он.