Члены АТОР рассказали о самом перспективном курорте России

Дагестан является самым активно развивающимся туристическим направлением в России. Таким мнением поделился руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Илья Уманский. Об этом сообщило Ura.ru.

«Мы действительно отмечаем, что Дагестан у нас номер один в рейтинге наиболее динамично растущих направлений. Сейчас к нему присоединяется соседний регион Чечня», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что Северный Кавказ с каждым годом посещают все больше и больше туристов. Также популярностью стали пользоваться Алтай, Иркутская, Мурманская, Калининградская области.