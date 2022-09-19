Члены АТОР рассказали, что в последние месяцы не продавали туры в Польшу и Прибалтику | 360°

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Члены АТОР рассказали, что в последние месяцы не продавали туры в Польшу и Прибалтику

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За последние месяцы не продали ни одного тура в Польшу, Латвию, Литву и Эстонию. Такой информацией поделилась исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Об этом сообщил NEWS.ru.

«Не было путевок туда, никаких, совсем. Эти страны перестали выдавать визы в марте — апреле этого года. Был транзитный ручеек через Эстонию и Латвию в другие страны Европы, но и он иссяк еще в августе», — отметила специалист.

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Эстония, Литва, Латвия и Польша 19 сентября запретили взъезд для жителей России, которые имеют действующие краткосрочные шенгенские визы. Такое ограничение распространяется на туристов.

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